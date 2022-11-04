Более 214 тысяч тонн сахарной свеклы планируется собрать в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается сбор сахарной свеклы в Жамбылской области, в этом году планируется собрать 214 тыс. тонн «сладкого корня», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона Нуржан Нуржигитов посетил в Меркенском районе сахарный завод и крестьянское хозяйство «Куан и Д». В этом хозяйстве сахарную свеклу посадили на площади 50 га. Для того чтобы избежать нехватки поливной воды, пробурили скважину.

Глава региона отметил, что, эффективно используя государственные субсидии, крестьянским хозяйствам необходимо увеличивать площадь посевных угодий.

Средняя урожайность сахарной свеклы нынешнего урожая в Меркенском районе составляет 800 центнеров с гектара, в Жамбылском районе - 455, в Байзакском – 410 и в Шуском - 350 центнеров с гектара.

«В Жамбылской области аграрии собрали более 90 тыс. тонн сахарной свеклы, на Меркенский сахзавод отправлено 80 тыс. тонн корнеплодов, - сообщил руководитель управления сельского хозяйства Ербол Жиенкулов. - В этом году планируется собрать 214,4 тыс. тонн. Средняя урожайность с гектара на уровне 630 центнеров. Глава нашего региона подчеркнул, что в ближайшие годы планируется увеличить посевные площади этого корнеплода, поэтому Меркенскому сахарному заводу нужно выходить на полную мощность».

В областном управлении сельского хозяйства сообщили, что на Меркенском сахарном заводе продолжается работа по приему свеклы.

«На предприятии имеются четыре машины для разгрузки и сбора овощей. 20 октября прием свеклы был временно приостановлен из-за внезапного выхода из строя двух машин, разгружающих корнеплоды. Технику отремонтировали, и прием свеклы продолжился. До этого прием свеклы проводился с 7:00 до 20:30, теперь сдать корнеплоды можно с семи утра до 12 часов ночи», - пояснили в ведомстве.

В Жамбылской области в этом году сахарной свеклой засеяно 5,5 тыс. га. В 2023 году этот показатель планируется увеличить в два раза и довести до 10 тыс. га.

«Мы проводим масштабную работу для увеличения посевных площадей сахарной свеклы в соответствии с комплексным планом развития сахарной отрасли до 2026 года, разработанным по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. План предусматривает увеличение сырьевой базы посредством расширения посевных площадей сахарной свеклы, ввод новых орошаемых земель, внедрение водосберегающих технологий полива, развитие семеноводства, техническое и технологическое перевооружение существующих мощностей по переработке сахарной свеклы», - сообщил Ербол Жиенкулов.