Более 211 тысяч человек вакцинировались от коронавируса в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Количество привившихся первым компонентом вакцины жителей ЗКО составляет более 211 тысяч человек, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в регионе продолжается вакцинация населения. За прошедшие сутки было привито первым компонентом вакцины 194 человек. Среди них - один медработник, три педагога, шесть студентов, три госслужащих, девять человек с хроническими заболеваниями.

«Всего с начала вакцинации первым компонентом вакцины привито 211 309 человек, что составляет 58,6% от подлежащего вакцинации населения. Напомним, что в области функционирует call-центр по вопросам вакцинации 24-00-06. Также вы можете узнать адреса прививочных пунктов, ПЦР-лаборатории, график работы рентген-кабинетов, перечень бесплатных лекарственных средств, выдаваемых амбулаторным пациентам с подтвержденным диагнозом КВИ и ознакомиться с другой полезной информацией на сайте stopcovid.kz», - подчеркнули в облздраве.

К слову, за последние сутки в ЗКО выявлено 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же с начала пандемии COVID-19 заболело 36 200 человек. С начала года заболело 26 979 человек, из которых 18 687 человек с выраженными симптомами. Между тем, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение количества заболевших на 9,7 %.

«Только за последние сутки вылечились 70 человек. С начала года наблюдается рост заболевания детей. Всего зарегистрировано 2 313 случая. На сегодняшний день 2 162 ребенка выздоровели, а 151 продолжают болеть. 1 373 человек находятся на амбулаторном лечении. В стационарах области получают лечение 450 пациентов, из которых 176 пациентов - в модульном стационаре, 85 - в областной инфекционной больнице, 94 - в областной многопрофильной больнице, 38 - в Бурлинской районной больнице, 15 - в Акжайыкской районной больнице, 12 - в больнице района Байтерек, столько же - в Жанибекской райбольнице, семь человек находятся в Таскалинской районной больнице, еще семь - в Казталовской районной больнице, четверо получают лечение в Бокейординской районной больнице», - дополнили в управлении здравоохранения ЗКО.

Загруженность стационаров составляет 42,3%. На данный момент 41 пациент находится в тяжелом состоянии, из которых пятеро подключены к аппарату ИВЛ.