Более 210 тысяч молодых казахстанцев охвачено мерами поддержки занятости

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 октября 2022 года мерами содействия занятости охвачено более 210 тысяч молодых людей. Из них 75 тысяч человек были трудоустроены на постоянные рабочие места. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Среди основных мер содействия занятости можно выделить следующие: молодежная практика; проекты «Первое рабочее место» и «Контракт поколений»; общественные работы; обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес», по итогам которого можно получить грант на реализацию бизнес-идеи; краткосрочное обучение по заявкам работодателей.

Эти проекты предназначены для молодых людей в возрасте от 16 до 28 лет, которые не имеют опыта работы по специальности, недавно завершили обучение, а также относящихся к категории NEET.

Так, в рамках организации молодежной практики поддержка оказывается безработным из числа выпускников вузов и колледжей, завершивших обучение в течение предыдущих трех лет. В 2022 году число трудоустроенных составило 25,3 тысячи человек, из которых 44% закрепились у работодателя на постоянной основе.

Для молодых людей, которые имеют только школьное образование, либо недавно закончили обучение по профессии, существует возможность трудоустроиться по проекту «Первое рабочее место». Проект «Контракт поколений» предусматривает передачу опыта и знаний от работников предпенсионного возраста – молодым специалистам. На сегодня вышеперечисленными мерами охвачены 3,8 тысячи молодых людей.

Более 30,7 тысячи молодых людей были трудоустроены на общественные работы.

С целью развития предпринимательских инициатив среди молодежи получили навыки ведения бизнеса более 58 тысяч человек, 6 тысяч из которых выданы гранты на создание своего дела.

На краткосрочное обучение по запросу работодателей (в учебном заведении, либо на рабочем месте) было направлено 3,3 тысячи человек, которые были обеспечены государственной поддержкой в виде оплаты за обучение, а также стипендией и материальной помощью на проезд до места обучения и обратно, проживание и прохождение медицинского осмотра. Из них уже завершили обучение 1220 человек, из которых 985 человек были трудоустроены на постоянную работу по новой специальности.

Более 5 тысяч молодых людей повысили компетенции и приобрели навыки посредством прохождения онлайн-обучения на портале Skills.Enbek.

Кроме того, в рамках совместного с группой компаний Eurasian Resources Group проекта «Трудоустройство молодежи» было трудоустроено 529 человек.



