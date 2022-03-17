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    Более 21 млрд тенге запланировано в 2022 году на жилье для работающей молодежи

    17 Марта 2022, 15:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о проводимой работе по обеспечению жильем работающей молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 2019 года из необходимых за три года 9 тысяч квартир в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент построено/приобретено только 7 тысяч квартир (в 2019 году 3 тыс., 2020 году 1 тыс., в 2021 году 3 тыс.)», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, это связано с тем, что в 2020 году из-за сложившейся экономической ситуации в стране и мире, связанной с пандемией коронавируса, из положенных 21,6 млрд тенге (на 3 тыс. квартир) выделено только 7,2 млрд тенге (на 1 тыс. квартир).

    «В свою очередь, до конца 2022 года предусмотрено обеспечить реализацию ранее запланированных для молодежи в 2020 году объёмов жилья. Таким образом в текущем году на строительство и приобретение 3 тыс. квартир из бюджета предусмотрены средства в сумме 21,6 млрд тенге, а также планируется выделение необходимых средств еще на 2 тыс. квартир. В целом вопрос обеспечения населения жильём находится на постоянном контроле у уполномоченного органа», - заключил Премьер-министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Мажилис Строительство Жилье Молодежь Алихан Смаилов
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