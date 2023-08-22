Более 21 млрд тенге выделено из бюджета на отопительный сезон четырем областям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра энергетики Жандос Нурмаганбетов рассказал о выделенных для отопительного сезона средствах в региональном разрезе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акмолинская область: 2 млрд тенге - на проведение ремонтных работ на котельных РК-1, РК-2 города Кокшетау (ремонт кирпичной, железобетонной дымовых труб, поверхностей нагрева, котлоагрегата, газоходов, замена кубов воздухоподогревателей)», - сказал Жандос Нурмаганбетов на заседании Правительства.

Павлодарская область: 7,4 млрд тенге - на проведение капитального ремонта водогрейных котлоагрегатов ст. 11-15 ТЭЦ города ЭкибастузА (ТОО «Экибастузтеплоэнерго»).

Мангистауская область: 4,9 млрд тенге - на приобретение оборудования для источников ТОО «МАЭК».

Восточно-Казахстанская область: 7,2 млрд тенге - на капитальный ремонт основного здания, дамбы золоотвала, галереи топливоподачи, системы аспирации, 6 котлоагрегатов АО «Риддер ТЭЦ».