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    Более 21 млрд тенге выделено из бюджета на отопительный сезон четырем областям

    22 Августа 2023, 13:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра энергетики Жандос Нурмаганбетов рассказал о выделенных для отопительного сезона средствах в региональном разрезе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акмолинская область: 2 млрд тенге - на проведение ремонтных работ на котельных РК-1, РК-2 города Кокшетау (ремонт кирпичной, железобетонной дымовых труб, поверхностей нагрева, котлоагрегата, газоходов, замена кубов воздухоподогревателей)», - сказал Жандос Нурмаганбетов на заседании Правительства.

    Павлодарская область: 7,4 млрд тенге - на проведение капитального ремонта водогрейных котлоагрегатов ст. 11-15 ТЭЦ города ЭкибастузА (ТОО «Экибастузтеплоэнерго»).

    Мангистауская область: 4,9 млрд тенге - на приобретение оборудования для источников ТОО «МАЭК».

    Восточно-Казахстанская область: 7,2 млрд тенге - на капитальный ремонт основного здания, дамбы золоотвала, галереи топливоподачи, системы аспирации, 6 котлоагрегатов АО «Риддер ТЭЦ».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Акмолинская область Восточно-Казахстанская область Павлодарская область Мангистауская область Минэнерго РК Отопительный сезон ТЭЦ
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