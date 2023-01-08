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    Более 2000 казахстанцев лечатся от коронавируса на дому

    8 Января 2023, 09:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявили 169 заболевших коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    «На 8 января лечение от КВИ продолжают получать 2 517 человек (–2 375+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находится 272 пациента, на амбулаторном – 2 245 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – четыре пациента», - говорится в сообщении Минздрава.
    Минздрав РК Коронавирус в РК
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