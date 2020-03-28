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    Более 200 жителей столицы привлекли к ответственности за нарушения режима ЧП

    28 Марта 2020, 21:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С момента объявления режима чрезвычайного положениястоличными правоохранительными органами привлечены к ответственности206 жителей столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города Нур-Султана.

    Так, 50 человек привлечены к административной ответственности по статье 463

    КоАП за незаконную предпринимательскую деятельность - продажу масок и

    антисептиков, один - по ст.478 КоАП «Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в

    условиях ЧП». 155 человек - по ст.476 КоАП за нарушение режима чрезвычайного

    положения.

    По результатам рассмотрения административных материалов в отношении 151 жителя столицы наложены административные штрафы на общую сумму 4 745 290 тенге, к аресту привлечены – 55 человек.

    Кроме того, судом в доход государства конфискованы предметы правонарушений: 2336,3 литра антисептиков, 20 261 штука медицинских масок.

    По фактам нарушений требований карантина и незаконного функционирования объектов массового скопления людей привлечены к ответственности 90 субъектов: кафе-13, непродовольственные магазины – 23, столовые – 8, донерные – 6, бильярдные клубы – 4, ателье – 4, компьютерные клубы- 6, салоны красоты-5, сауны – 5, СПА-1, СТО – 5, автомойки -7.

    26 марта постановлением административного суда города Нур- Султана гр. К подвергнут административному аресту на трое суток, так как, несмотря на предписания, допустил функционирование принадлежащего ему компьютерного клуба «Бункер», в котором ночью

    находились посетители.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Генпрокуратура
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