Более 200 водоканалов модернизируют в Мактааральском районе Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском районе полным ходом идут работы в рамках проекта ПУИД-2 (проект по усовершенствованию ирригационных и дренажных систем, прим.ред.). Масштабный проект будет реализован по 3 направлениям с охватом территории в 40 тысяч гектаров. В результате капитально отремонтируют и реконструируют 223 каналов, 208 водоотводов, и 149 вертикальных дренажей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По I направлению проекта строительные работы ведет азербайджанская компания «Акилик Груп». В настоящее время завершено строительство 44 каналов общей протяженностью 70 тыс. км, 2 вертикальных дренажных скважин и 16 сбросов протяженностью 37 тыс. км. В Енбекшинском и Жанажольском сельских округах вместе с ответвлениями трех каналов протяженностью 147 тыс. км капитально отремонтируют 49 вертикальных дренажей и водоотводов протяженностью 191 тыс. км. Также в районном центре в поселке Мырзакент отремонтируют 4 вертикальных дренажей. Помимо этого, планируется очистить от грунтовых вод 5350 гектаров в Енбекшинском сельском округе и 2650 га в Жанажольском сельском округе, а также 8000 га в поселке Мырзакент.

Ведутся работы по очистке от подземных вод 16 477 га в сельских округах Ииржар, Бирлик и Жамбыл. Строительные работы ведет иранская компания «Туннель Саад Ариана». В настоящее время завершены работы по строительству 35 каналов общей протяженностью 58 тыс. км. В тоже время, завершены строительные работы по 93 наблюдательным скважинам и бурению 61 вертикальных дренажных скважин. По ІІ направлению совместно с ответвлениями 3 каналов протяженностью 337 35 км проводится капитальный ремонт 100 вертикальных дренажей и 262 км водоотводов.

По III направлению проекта ПУИД-2 израильская компания «Тахал Консалтинг Инжиниринг» проводит капитальный ремонт 130 391 км водозаборов и каналов протяженностью 307 928 км. На сегодняшний день из 8 каналов протяженностью 27 тыс. км на 9 тыс. проведены работы по заливке бетона. Более того, на 50 583 км проведены работы по очистке 8 сбросов общей протяженностью 56 тыс. км.