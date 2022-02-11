Более 200 тысяч случаев заражения КВИ выявили за сутки в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 11 февраля в России зафиксировано 203 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией – очередной максимум с начала пандемии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным оперативного штаба по борьбе с КВИ, с 13 января количество регистрируемых случаев выросло в 9,6 раза. При этом пиковое значение обновлялось практически каждый день, исключение составили два дня – 7-8 февраля, когда наблюдалось незначительное снижение. По числу заражений лидируют Санкт-Петербург, Москва и Московская область – по 22 070, 18 541 и 8 967 случаев соответственно.

Как отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, значительную влияние на обстановку по КВИ оказало распространение омикрон-штамма.

«Для «Омикрона» характерна большая заразительность - в три-четыре раза выше чем при «Дельте», - сказал он. - Примерно у 80 процентов заболевание протекает под флагом острых респираторных инфекций, у 15 процентов отмечается бессимптомная форма, у порядка 5 процентов отмечается регистрации пневмонии».

По словам эксперта, характерной особенностью «Омикрона» является наблюдаемый в последнюю неделю максимальный рост среди детей и подростков 14-17 лет и лиц старше 65 лет.

Он также отметил, что омикрон-штамм оказался уникальным по части повторного заражения. «Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1 процента, а если быть точным, 0,7, то в настоящий момент до 15 процентов болеют повторно», - сказал А.Горелов.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнул важность упреждающей ежегодной вакцинации от коронавируса и ревакцинации каждые шесть месяцев в период пандемии.

Всего нарастающим итогом в РФ выявлено 13 731 794 случаев КВИ, выписано по выздоровлению 11 021 633 пациента. За все время от инфекции скончались 338 813 человек. За прошедшие сутки госпитализирован 19 281 заболевший, выписано по выздоровлении 112 236 человек.



