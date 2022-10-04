Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан - МВД

    4 Октября 2022, 12:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан с момента объявления частичной мобилизации. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация на контроле. Въехало более 200 тысяч граждан, выехало более 147 тысяч с 21 сентября», - сообщил журналистам Марат Ахметжанов после заседания Правительства.

    «Когда только объявили (о мобилизации - прим.), были заторы. Со вчерашнего дня вернулись в прежний темп. Например, вчера более 7 тысяч граждан РФ въехали в нашу страну, около 11 тысяч выехали. Приезжающие уезжают. Все вопросы на миграционном контроле», - проинформировал глава МВД.

    По словам министра, при прохождении границы ограничений со стороны России или Казахстане не будет.

    Ранее в кулуарах заседания Правительства заместитель Премьер-Министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил , что переизбытка российского рубля в Казахстане не наблюдается.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Россия МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    Пожар в области Абай – версию поджога рассматривает МВД
    Мужчины воровали терминалы из магазинов и аптек Кызылорды
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду