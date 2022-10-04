Более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан - МВД

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан с момента объявления частичной мобилизации. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация на контроле. Въехало более 200 тысяч граждан, выехало более 147 тысяч с 21 сентября», - сообщил журналистам Марат Ахметжанов после заседания Правительства.

«Когда только объявили (о мобилизации - прим.), были заторы. Со вчерашнего дня вернулись в прежний темп. Например, вчера более 7 тысяч граждан РФ въехали в нашу страну, около 11 тысяч выехали. Приезжающие уезжают. Все вопросы на миграционном контроле», - проинформировал глава МВД.

По словам министра, при прохождении границы ограничений со стороны России или Казахстане не будет.

Ранее в кулуарах заседания Правительства заместитель Премьер-Министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил , что переизбытка российского рубля в Казахстане не наблюдается.



