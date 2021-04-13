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    Более 200 тысяч человек вакцинировали от COVID-19 в Узбекистане за две недели

    13 Апреля 2021, 14:41

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – За первые две недели в Узбекистане первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 200 тысяч человек, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан на сегодняшний день в стране привились уже 216 087 человек, лишь за вчерашний день вакцину по

    Рекорд установила Ферганская область, там в понедельник прививку сделали свыше 18 тысяч человек. Таким образом, регион стал лидером по количеству вакцинировавшихся (18 363 гражданина).

    Следом в рейтинге расположилась Андижанская область — вчера там решились на вакцинацию 11 667 жителей. Всего в регионе привиты 27 786 человек.

    Третье место заняла Наманганская область с 25 327 привитыми жителями (за вчерашний день вакцинацию прошли 8 397 граждан).

    Напомним, охват населения вакцинацией в Узбекистане будет расширяться постепенно: в апреле - в крупных городах, в мае продолжится в районных центрах и малых городах, а в июне - в сельской местности. Вакцинация осуществляется двумя препаратами: европейская вакцина AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Здравоохранение Узбекистан Коронавирус в мире Вакцинация
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