Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 200 тыс. очередников социально уязвимых категорий насчитывается в РК

    5 Июля 2022, 10:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 600 тыс. казахстанцев состоят в очереди на жилье. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в очереди в акиматах - 613 тыс. граждан, в том числе 222 тыс. очередников социально уязвимых категорий», - сообщил Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

    Из них 70 тыс. очередников с доходами ниже одного прожиточного минимума, состоящие в категории многодетные семьи - 51 тыс., дети-сироты - 2 тыс., лица с инвалидностью 1 и 2 группы – 10 тыс. и семьи, имеющие детей с инвалидностью - 7 тыс.

    «По поручению Главы государства выработан механизм жилищных выплат за аренду жилья в частном жилищном фонде, разработаны соответствующие правила и цифровая платформа на базе Отбасы банка. На сегодня принято свыше 25 тыс. заявок, из них одобрено порядка 6 тыс.», - добавил министр.

    Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил о том, что более 90 тыс. квартир планируют построить в РК в 2022 году.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Социальная поддержка Жилье Общество МИИР РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Парламент утвердил отчет Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане