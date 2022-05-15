Более 200 тыс. человек стоят в очереди на землю в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области в списке на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство состоят 205 тысяч 400 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления земельных отношений региона Есемурата Дузмаганбетова, число очередников на землю растет из года в год - в 2020 году показатель составлял 172 933 человека.

«Увеличение очереди на земельные участки связано с автоматизацией процесса регистрации очереди через портал egov, передачей списка очередников в электронный формат. Это позволит гражданам, ранее не получавшим от государства земельный участок для индивидуального жилищного строительства, без посещения акимата, дистанционно подать заявление через портал egov и встать в очередь на землю в любом населенном пункте страны», - проинформировал Есемурат Дузмаганбетов.

По его словам, свободных площадей для индивидуального жилищного строительства в городах Актау и Жанаозене не предусмотрено. По другим районам имеется 21 156 свободных участков. В том числе охвачено инфраструктурой 2055 участков (7,8 %), которые полностью обеспечены электросетью, частично газом и водой.

«В прошлом году были внесены изменения в некоторые землевладения. В настоящее время, в соответствии с подпунктом 5-1) статьи 33 Земельного кодекса РК, появилась возможность совершать сделки купли-продажи, дарения другому лицу без приобретения права землепользования на предоставленные в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем, если иное не установлено настоящим Кодексом, отчуждение права землепользования на землях сельскохозяйственного назначения осуществляется на основании гражданско-правовых сделок по истечении пяти лет срока аренды с момента предоставления права землепользования», - пояснил Есемурат Дузмаганбетов.

Как отметил спикер, в указанных случаях землепользователь, получивший право землепользования, несет ответственность перед наймодателем по договору временного возмездного землепользования (аренды) земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Вместе с тем, в настоящее время существует возможность приобретения права временного пользования сельскохозяйственными землями.

«В соответствии со статьей 24 Земельного кодекса иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам, юридическим лицам РК с иностранным участием, а также международным организациям, земельные участки сельскохозяйственного назначения не предоставляются ни в частную собственность, ни на праве землепользования», - дополнил Е. Дузмаганбетов.