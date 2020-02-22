Более 200 судебных экспертов повысили квалификацию за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 200 судебных экспертов повысили квалификацию за рубежом. Об этом сообщил министр юстиции Марат Бекетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подготовка конкурентоспособного кадрового потенциала остается одним из приоритетов Министерства, тем самым продолжается работа по повышению статуса профессии: - в целях повышения квалификации и переподготовки судебноэкспертных кадров Центра 240 судебных экспертов прошли обучение в вузах страны и ближнего зарубежья (в 2018 году - 232 эксперта)», - написал Марат Бекетаев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в рамках международной программы «Болашак» с 2014 по 2019 годы 54 судебных эксперта Центра прошли научную стажировку в Великобритании, еще 16 судебных экспертов начнут обучение с февраля 2020 года.

Кроме того, в целях подбора кадров осуществляется сотрудничество с Центрами занятости населения (по мере образование вакансии подаются заявки на сайт www.enbek.kz) и ежегодное посещение ярмарок вакансий, проводимых медицинскими вузами.

«20 молодых специалистов проходят обучение в резидентуре и магистратуре медицинских вузов, которые будут трудоустроены в институты. Кроме того, в рамках проекта Всемирного банка в 2017-2019 гг. 213 судебных экспертов прошли курсы повышения квалификации по 18 направлениям (в Великобритании, Израиле, Литве, ОАЭ, России, США и Турции).

В целях качественного повышения квалификации судебных экспертов, Центр на постоянной основе сотрудничает с ведущими вузами Казахстана, в том числе Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Казахстанский национальный университет им.Аль-Фараби, АО «Университет КАЗГЮУ» им.М.С. Нарикбаева, медицинские вузы городов Нур-Султан, Семей и другие», - отметил министр.