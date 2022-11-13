Более 200 специалистов по работе с больными аутизмом детьми обучаются в 2022 году в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Родителям больных аутизмом детей оказывается психологическая помощь в рамках специальной программы. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С прошлого года внедряется программа (CST-Caregiver Skills Training) для родителей, имеющих детей с особыми потребностями, одним из важных аспектов которой является налаживание коммуникаций с детьми и психологическое «принятие болезни». В рамках договора с Европейским бюро ВОЗ по обучению родителей, опекунов навыкам ухода за детьми с особыми потребностями осуществлены перевод и адаптация программы, а также проведены вебинары – дистанционные тренинги (гг. Астана, Шымкент, Алматы, Атырауской, Актюбинской, Кызылодинской, Павлодарской, Жамбылской области)», - написал Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.

По итогам 2021 года подготовлены 25 мастер – тренеров (девять – в системе здравоохранения, девять – в системе образования, три – в социальной сфере, четыре – в общественных и благотворительных фондах, НПО). В 2022 году с привлечением мастер – тренеров проводится обучение 220 специалистов здравоохранения, образования, социальной защиты и 880 семей.

«В настоящее время в рамках сотрудничества с Фондом «Асыл мирас» функционируют 12 бесплатных аутизм-центров, на развитие которых Фондом выделено 12 млн долларов. За семь лет свыше 11 тыс. детей охвачены комплексной специальной психолого-педагогической поддержкой», - отметил С. Жумангарин.

Как сообщается в информации, 12 аутизм-центров действуют в Алматы, Астане, Шымкенте, Кызылорде, Актобе, Уральске, Павлодаре, Таразе, Караганде, Петропавловске, Усть-Каменогорске.



