Более 200 школ будет построено в этом году в Казахстане - Премьер-Министр

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В этом году в Казахстане будет построено более 200 новых школ, в том числе 11 школ в Актюбинской области. Об этом стало известно в ходе поездки Премьер-Министра РК Алихана Смаилова в Актюбинскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым объектом посещения главы Правительства стала школа-гимназия «Білім» в микрорайоне Батыс-2 в городе Актобе.

Заместитель акима области Булбул Елеусинова рассказала о развитии сферы образования Актюбинской области. По ее словам, в регионе активно строятся новые объекты образования. Так, за время независимости страны было построено 176 частных детских садов.

«На сегодняшний день охват детей в возрасте 3-6 лет дошкольным образованием составляет 100 процентов. В регионе работает 225 государственных и 176 частных детских садов. За годы независимости количество частных детских садов возросло в 40 раз», - сказала она.

Также по словам Булбул Елеусиновой, в очереди в детсады состоит 10 тысяч детей, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 26 детских садов на 2750 мест.

В сфере среднего образования Актюбинской области планируется построить в 2022 году 11 новых школ на 2730 мест, а в перспективе до 2025 года планируется ввести в строй 54 школы на проектную мощность около 30 тысяч детей.

Премьер-Министр отметил, что необходимо увеличивать число школ и детских садов в регионе.

«Хорошие темпы развития, но надо увеличивать количество школ и детских садов. Мы придаем большое значение сфере образования. В этом году в стране построят более 200 школ, в том числе 11 - в Актюбинской области. Планируется модернизировать более 1000 школ», - сказал Алихан Смаилов.



