Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Более 200 школ будет построено в этом году в Казахстане - Премьер-Министр

    13 Мая 2022, 23:15

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В этом году в Казахстане будет построено более 200 новых школ, в том числе 11 школ в Актюбинской области. Об этом стало известно в ходе поездки Премьер-Министра РК Алихана Смаилова в Актюбинскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первым объектом посещения главы Правительства стала школа-гимназия «Білім» в микрорайоне Батыс-2 в городе Актобе.

    Заместитель акима области Булбул Елеусинова рассказала о развитии сферы образования Актюбинской области. По ее словам, в регионе активно строятся новые объекты образования. Так, за время независимости страны было построено 176 частных детских садов.

    «На сегодняшний день охват детей в возрасте 3-6 лет дошкольным образованием составляет 100 процентов. В регионе работает 225 государственных и 176 частных детских садов. За годы независимости количество частных детских садов возросло в 40 раз», - сказала она.

    Также по словам Булбул Елеусиновой, в очереди в детсады состоит 10 тысяч детей, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 26 детских садов на 2750 мест.

    В сфере среднего образования Актюбинской области планируется построить в 2022 году 11 новых школ на 2730 мест, а в перспективе до 2025 года планируется ввести в строй 54 школы на проектную мощность около 30 тысяч детей.

    Премьер-Министр отметил, что необходимо увеличивать число школ и детских садов в регионе.

    «Хорошие темпы развития, но надо увеличивать количество школ и детских садов. Мы придаем большое значение сфере образования. В этом году в стране построят более 200 школ, в том числе 11 - в Актюбинской области. Планируется модернизировать более 1000 школ», - сказал Алихан Смаилов.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Правительство РК Актюбинская область Образование Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая