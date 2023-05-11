Более 200 семей получили жилищную помощь в Атырау с начала года

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с начала года жилищная помощь назначена 213 семьям. Такая помощь согласно Закону РК «О жилищных отношениях» предоставляется малообеспеченным семьям на погашение коммунальных услуг. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Конилкос Орысбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жилищная помощь назначается гражданам, затраты которых на оплату коммунальных услуг и содержание жилища превышают 5% от среднемесячного совокупного дохода семьи. Размер и порядок оказания жилищной помощи определяется местными исполнительными органами. При ее назначении сравниваются доходы и расходы семьи за прошедший квартал. При назначении жилищной помощи как совокупный доход семьи учитываются все виды доходов, полученных за отчетный период на всей территории РК и за ее пределами. Такую помощь с начала года получили уже 213 семей», – сообщил К. Орысбаев.

На получение жилищной помощи граждане могут подать заявки через портал «Электронное правительство» либо обратиться в государственную корпорацию «Правительство для граждан».

В прошлом году в городе Атырау жилищная помощь была оказана 256 семьям.