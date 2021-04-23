Более 200 рогов сайги изъяли у жителя Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли у жителя Уральска более 200 рогов сайги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

18 апреля в ходе проведения оперативных мероприятии «Бекіре» сотрудниками криминальной полиции совместно НПГ «Сова-6» Зачаганского ОП УП города Уральска остановлен автомобиль Lada Granta. Им управлял 51-летний водитель.

При досмотре в багажнике машины были изъяты более 200 рогов сайги и направлены на судебно-биологическую экспертизу.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 339-1 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животных, их частями или дериватами». Ведется расследование.