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    Более 200 рогов сайги изъяли у жителя Уральска

    23 Апреля 2021, 13:01

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские изъяли у жителя Уральска более 200 рогов сайги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    18 апреля в ходе проведения оперативных мероприятии «Бекіре» сотрудниками криминальной полиции совместно НПГ «Сова-6» Зачаганского ОП УП города Уральска остановлен автомобиль Lada Granta. Им управлял 51-летний водитель.

    При досмотре в багажнике машины были изъяты более 200 рогов сайги и направлены на судебно-биологическую экспертизу.

    По факту возбуждено уголовное дело по статье 339-1 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животных, их частями или дериватами». Ведется расследование.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область МВД РК
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