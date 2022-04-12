Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Более 200 объектов приватизировано в Казахстане

    12 Апреля 2022, 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 721 объекта. За отчетный период из общего количества 670 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 228 объектов на сумму 60 млрд тенге», - сказал Е. Жамаубаев на заседании Правительства.

    По его словам, 74 объекта находятся на торгах.

    52 объекта направлено на реорганизацию и ликвидацию.

    316 объектов предстоят к реализации.

    «Таковы результаты исполнения государственных финансов за отчетный период», - заключил министр.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК ЖКХ Экономика Финансы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами