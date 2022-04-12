Более 200 объектов приватизировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы предусмотрена реализация 721 объекта. За отчетный период из общего количества 670 объектов продано и передано в доверительное управление с правом последующего выкупа 228 объектов на сумму 60 млрд тенге», - сказал Е. Жамаубаев на заседании Правительства.

По его словам, 74 объекта находятся на торгах.

52 объекта направлено на реорганизацию и ликвидацию.

316 объектов предстоят к реализации.

«Таковы результаты исполнения государственных финансов за отчетный период», - заключил министр.



