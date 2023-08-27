Более 200 новых автобусов появятся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в городские маршруты запустят 264 новых автобуса. Они вмещают 76 человек. Автобусы усовершенствованы всем необходимым для комфортного пребывания как пассажиров, так и водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На городские маршруты запускают обновленные автобусы Yutong, которые работают на дизельном топливе. Они оснащены по последнему слову техники. Есть кондиционеры. В передней части приборной панели встроены датчики контроля усталости водителя. Также в новых автобусах установлены датчики ограничения скорости, подъемники для пассажиров, которые не могут подняться самостоятельно. Для удобства водителей в салоне имеется 5 камер видеонаблюдения, которые уменьшают слепые зоны.

«У нас масштабная работа по обновлению подвижного состава автобусных парков началась в 2019 году. С того периода по сегодняшний день перевозчики закупили 264 автобуса, которые соответствуют всем современным требованиям, эти автобусы первого класса, городского типа, низкопольные и оборудованы откидными пандусами для маломобильных граждан. В текущем году данная работа продолжается, другой перевозчик до конца года планирует закупить еще 64 автобуса», - рассказал главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Караганды Темирлан Талдыбаев.

Еламан Абишев - водитель маршрута номер 145. Его стаж работы в автопарке - 15 лет, 10 из которых отработал на 45-ом маршруте. Говорит, что очень рад обновлению автопарка.

«Эти новые автобусы очень удобные и комфортные. Мы очень рады, что на рейсы вышли такие автобусы. Это не только для нас, водителей, хорошо, но для жителей тоже. Потому что благодаря новым автобусам мы отрабатываем все маршруты по графику. Надеюсь, больше не будет столпотворения людей на остановках. Благодаря акимату шагаем в лучшую сторону», - отметил водитель автобуса Еламан Абишев.

На сегодняшний день, в стране стоит острая нехватка водителей категории D. Чтобы получить ее, им приходится ездить в Астану. До конца года, в Караганде планируется завершить строительство автодрома, специально предназначенного для оттачивания умений управлять крупногабаритной техникой, а также для сдачи на категорию D.

«К сожалению, у нас в Карагандинской области, как и во всей стране, есть проблема нехватки водительского состава именно категории D. В текущем году у нас ведутся работы на территории Спасского шоссе по строительству нового автодрома. Там водители смогут практиковаться, сдавать экзамены для получения соответствующего водительского удостоверения», - сообщил отметил Темирлан Талдыбаев.

Сейчас доля изношенных автобусов в регионе снизилась до 47,7%. В дальнейшем планируется закупить еще 64 автобуса.