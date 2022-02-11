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    Более 200 немецких компаний представлено в Казахстане

    11 Февраля 2022, 14:55

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В Казахстане представлено более 200 немецких компаний. Об этом на брифинге по итогам казахстанско-германских политических консультаций Уполномоченный МИД ФРГ по вопросам сотрудничества со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Господин Маттиас Люттенберг отметил, что Казахстан и Германия тесно сотрудничают в экономической сфере.

    «На Казахстан приходится более четырех пятых торгового оборота Германии со странами Центральной Азии. Всего в Казахстане представлено более 200 немецких компаний. Европейский Союз является самым важным торговым партнером Казахстана», - сказал на брифинге по итогам казахстанско-германских политических консультаций Уполномоченный МИД ФРГ.

    Тесны также культурные связи между двумя странами.

    «Представительство Гете-института в Казахстане способствует культурному сотрудничеству между нашими странами и, помимо 15 немецких школ-партнеров, предлагает другие возможности для изучения немецкого языка. Среди высших учебных заведений можно выделить Казахстанско-немецкий университет, являющийся совместным флагманским проектом. Этнические немцы, проживающие в Казахстане и многочисленные немцы из Казахстана, ныне проживающие в Германии, играют ключевую роль в наших двусторонних отношениях. Они образуют «живой мост» и прочную основу отношений между нашими странами», - сказал Маттиас Люттенберг.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экономика Германия
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