Более 200 нарушений со стороны пешеходов за три дня выявили на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 630 полицейских и военнослужащих в течение трех дней заступали на охрану общественного порядка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с пятницы по воскресенье в регионе проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Цель его - выявление и пресечение преступлений и правонарушений.

За эти дни по области зафиксировали 28 преступлений, из которых 23 раскрыли в дежурные сутки. Выявили 1 358 административных правонарушений. Большая часть из них - 232 факта – распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде. В сфере семейно-бытовых отношений за три дня произошло 51 правонарушение. Почти столько же фактов нарушения тишины.

«Особое внимание было уделено обеспечению безопасности дорожного движения. За превышение скорости к административной ответственности привлекли 85 водителей, за выезд на полосу встречного движения – шесть. За нарушение проезда пешеходного перехода – 19. Со стороны самих пешеходов зафиксировано 249 нарушений. Кроме этого, за три дня задержаны 23 пьяных водителя», - добавил первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.