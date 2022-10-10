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    Более 200 млрд тенге потребуется на модернизацию здравоохранения в селах

    10 Октября 2022, 12:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Организация 32 многопрофильных центральных районных больниц предусматривает модернизацию 12 действующих и организацию 20 новых больниц. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планируется открытие инсультных и кардиологических, центров кожного введения, отделений реанимации и интенсивной терапии, малоинвазивной хирургии, травматологии и реабилитации», - сказала Ажар Гиният.

    Также, по словам министра, предусмотрено оснащение центральной районной больницы современным медицинским оборудованием (КТ, МРТ, ангиограф, ультразвуковое исследование экспертного класса, эндоскопическое, реанимационное, медицинское реабилитационное оборудование) и проведение капитального ремонта.

    «Согласно прогнозу, проекту (модернизация сельского здравоохранения - прим. авт.) требуется финансирование в размере 206,5 млрд тенге», - уточнила Ажар Гиният.

    Эти средства будут направлены на:

    - строительство пунктов медико-санитарной помощи (медицинский пункт, фельдшерско-акушерский пункт, поликлиника);

    - организация 32 многопрофильных районных центральных больниц.

    В результате реализации проекта:

    - жителям села будет оказана медицинская помощь;

    - оказана неотложная медицинская помощь жителям села по принципу «Золотой час»;

    - смертность от болезней системы кровообращения (инфаркт, инсульт и др.) снижается на 20%;

    - увеличивается ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

    «Это, в свою очередь, улучшит социальное благополучие сельских жителей и повысит их уверенность в будущем», - заключила Ажар Гиният.

    Ранее сообщалось, что в рамках модернизации сельского здравоохранения Минздрав совместно с акиматами регионов начали подготовительные работы по строительству 655 объектов первичной медико-санитарной помощи.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Модернизация 3.0 Финансы
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