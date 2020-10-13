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    Более 200 млрд тенге дополнительно выделено в Казахстане на борьбу с коронавирусом

    13 Октября 2020, 15:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 238,7 млрд тенге дополнительно выделено на борьбу с пандемией. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией дополнительно выделено 238,7 млрд. тенге. В рамках данных средств планируется выплата доплат медицинским работникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий на общую сумму 143,4 млрд тенге; оплата медицинских услуг в целях недопущения распространения COVID-19 в рамках ГОБМП – 83,2 млрд. тенге; выплата премии сотрудникам органов внутренних дел за участие в противоэпидемиологических мероприятиях – 11,7 млрд. тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    Он также сообщил, что на финансирование приоритетных расходов по поддержке экономики и социальному обеспечению силовых структур предусмотрено 261,7 млрд тенге.

    «За счет данных средств планируется реализация ряда мер и проектов, направленных на стимулирование производства, с одновременным улучшением качества жизни и увеличением доходов населения. При этом финансовое обеспечение мероприятий государственных программ «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», развитие АПК остается приоритетным направлением бюджета», - отметил министр.

    «В рамках уточнения бюджета осуществлено перераспределение средств в связи с образованием и реорганизацией госорганов в соответствии с указами Президента. Таковы основные параметры республиканского бюджета на текущий год», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Минфин РК Коронавирус в РК
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