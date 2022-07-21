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    Более 200 млн тенге штрафов наложило управление ГАСК в Восточном Казахстане

    21 Июля 2022, 21:16

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – За нарушения норм и требований, установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, управлением государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области только за прошлый год возбуждено 921 административное дело на общую сумму 217 млн тенге, из них 143 дела направлены для принятия решения в административный суд, приняты решения о наложении штрафов на сумму 16,2 млн тенге. Сумма штрафа, наложенного управлением, составила 200,8 млн тенге. Об этом в ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления ГАСК Талгат Ахметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

    Представитель ведомства рассказал журналистам об итогах работы за прошлый год и деятельности отдела государственной архитектурно-строительной инспекции.

    «Сумма наложенного управлением штрафа составила 200,8 млн тенге, взыскано 171,7 млн тенге, что составляет 86 %. Нами выдано 1 тыс. 573 талонов о принятии уведомлений о начале строительно-монтажных работ, из них 1 тыс. 317 – объекты частного сектора, 256 – объекты, финансируемые за счет бюджета», - сообщил спикер.

    По его словам, отделом инспектирования архитектурно-строительный контроль и надзор осуществляются в форме внеплановых проверок и профилактического контроля и надзора. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

    - обращения физических и юридических лиц;

    - поручения органов прокуратуры;

    - обращения государственных органов;

    - встречная проверка в отношении третьих лиц;

    - контроль исполнения предписаний.

    «В большинстве случаев субъектами строительства допускаются нарушения из-за отсутствия знания отраслевого законодательства. В связи с чем, хотелось бы призвать граждан, прежде чем начинать работы, ознакомиться с основными требованиями процесса строительства и ввода объекта в эксплуатацию», - добавил Т. Ахметов.


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Строительство
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