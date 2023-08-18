Более 200 лесных пожаров бушуют в Канаде, власти эвакуируют целые города

ЙЕЛЛОУНАЙФ. КАЗИНФОРМ - Все 20 000 жителей Йеллоунайфа покидают город после объявления приказа об эвакуации из-за приближающегося лесного пожара. Густой дым уже окутал столицу провинции Северо-Западные территории Йеллоунайф. Сообщается, что огонь в настоящее время находится в 15 км к северо-западу от города и может достичь окраин города к субботе, если не будет дождей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

«По прогнозам, в пятницу и субботу ветер изменит направление движения огня в сторону Йеллоунайфа», — говорится в заявлении территориальной пожарной службы в Facebook.

Провинция Британская Колумбия на западе страны также пострадала этим летом от необычайно сильных пожаров. Власти предупредили жителей, чтобы они были готовы к действиям в экстремальной ситуации.

В Йеллоунайфе сотни людей выстроились в очередь возле местной средней школы. Их доставят на самолете в соседнюю провинцию Альберта.

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что федеральное правительство внимательно следит за эвакуацией и готово быстро эвакуировать жителей по воздуху, если дороги будут перекрыты.

Это худший сезон лесных пожаров в Канаде: по всей стране произошло более 1000 пожаров, в том числе 265 на Северо-Западной территории страны. Эксперты говорят, что изменение климата усугубило проблему лесных пожаров.

Причиной такого большого количества пожаров в этом году стала засуха, а высокие температуры воздуха усугубили ситуацию. Большая часть Канады столкнулась с аномально засушливыми условиями.

В общей сложности будет эвакуировано около 65% населения территории, составляющего 46 тысяч человек.

В провинции Альберта созданы центры временного размещения. Ближайший из них находится на расстоянии более 1100 км от Йеллоунайфа. Число рейсов из Йеллоунайфа увеличили.

На сегодняшний день пожар уничтожил 134 000 квадратных километров земли, что более чем в шесть раз превышает средний показатель за последние 10 лет. Около 200 000 человек были вынуждены эвакуироваться.

В мае 2016 года сильный пожар уничтожил 10% домов в Форте Мак-Муррей. 90 000 жителей были эвакуированы.

В июне 2021 года, на следующий день после того, как деревня Литтон в Британской Колумбии зарегистрировала рекордно высокую температуру воздуха в Канаде, лесной пожар охватил сообщество, разрушив 90% строений.