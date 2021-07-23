Более 200 казахстанцев обучатся в Венгрии бесплатно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 200 казахстанцев бесплатно обучатся в ведущих вузах Венгрии. Это стало возможным благодаря соглашениям Министерства образования и науки РК и Министерства человеческих ресурсов Венгрии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Наши соотечественники будут обучаться по стипендиальной программе «Stipendium Hungaricum». Список утверждала венгерская сторона, исходя из уровня мотивации и осознанности выбора специальности претендентами, уровня их теоретических знаний и достижений в учебе или в сфере выбранной профессии. Также были учтены личностные качества кандидатов при собеседовании»,– отметил и.о. президента Центра международных программ МОН РК Данияр Мукитанов.

Стипендиаты будут обучаться в Венгрии по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры за счет принимающей стороны. Отметим, что венгерская сторона также составила резервный список, в который вошли более 70 человек. Список всех претендентов опубликован на официальном сайте Центра международных программ

Отметим, что всего, в рамках межправительственных соглашений, на бесплатное обучение в ведущие зарубежные вузы мира смогут отправиться 330 казахстанцев. Речь идет о вузах Венгрии, Польши, Китая, Украины, Словакии, Азербайджана и Вьетнама.



