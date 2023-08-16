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    Более 200 иностранцев пытались нелегально попасть в Европу через Казахстан

    16 Августа 2023, 14:44

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ – С начала года задержано 210 иностранцев, пытавшихся нелегально перебраться в Европу через территорию Казахстана. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента охраны границы ПС КНБ РК Серик Ахметкалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основные маршруты нелегальной миграции начинаются от южных соседей и проходят через Российскую Федерацию, а затем направляются в страны Евросоюза. Позже количество попыток граждан других стран нарушить границу начало увеличиваться. Они приезжают в нашу страну по транзитной или туристической визе, а затем пытаются нелегально пересечь границу и выехать в соседнюю Россию. Только за июль текущего года Пограничная служба выявила более 210 иностранных граждан, которые пытались незаконно пересечь казахстанско-российскую границу. К ним были применены административно-правовые меры Республики Казахстан, после чего они были высланы из страны», - сказал Серик Ахметкалиев в ходе брифинга в СЦК.

    Спикер также отметил, что ведется работа по выявлению граждан Казахстана, оказывающих нелегальным мигрантам помощь за вознаграждение.

    «Например, в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях были зафиксированы случаи подвоза иностранных граждан непосредственно к линии границы. В связи с этим сообщаем, что незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан, нарушение её режима, а также оказание помощи в этом незаконном действии влекут за собой уголовную и административную ответственность для наших граждан», - добавил Серик Ахметкалиев.

    Ранее сообщалось, что за I полугодие текущего года на государственной границе было выявлено и пресечено 1 183 правонарушения.

    Также в текущем году пограничной службой РК было предотвращено перемещение через границу более 940 кг тяжелых наркотических средств.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    КНБ Европа
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