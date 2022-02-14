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    Более 200 инфицированных КВИ граждан нарушили карантин в Мангистауской области

    14 Февраля 2022, 16:40

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области через приложение «Ashyq» выявили более 200 инфицированных коронавирусом, которые пытались проникнуть в общественные места. Об этом сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Газиз Надуев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В проекте «Ashyq» в Мангистауской области участвуют 3210 объектов.

    «С начала года выявлено 209 человек с «желтым/красным» статусом, из них 203 – «красный» и 6 – «желтый». Большинство из тех, кто подвергал риску распространения эпидемии, пытались проникнуть в заведения общественного питания, центры обслуживания клиентов, гостиницы и торговые центры. Однако с помощью проекта «Ashyq» их усилия были сорваны. Известно, что некоторые из больных даже посетили несколько учреждений. Нарушители режима карантина оштрафованы на 45 945 тенге по статье 425 КоАП РК», - сказал Газиз Надуев.

    Спикер также остановился на работе мониторинговых групп. С начала года мониторинговой группой проведено 208 рейдов, проверено 447 объектов, из них нарушений не выявлено.

    За последние сутки эпидемия выявлена у 5 человек, это жители города Актау. 45 человек выздоровели от коронавируса.

    Сейчас в области вакцинируют препаратами: «Спутник V»; «QazVac»; «SinoVac VeroCell»; «CoronaVac»; «Pfizer». Первым компонентом привито 214 288 (55,2%), вторым компонентом - 192 716 (49,6%) человек.

    Ранее сообщалось, что в Мангистауской области, в организациях первичной медико-санитарной помощи, задействовано 105 мобильных бригад для больных коронавирусной инфекцией.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Минздрав РК Здравоохранение Мангистауская область Регионы Казахстана Коронавирус в РК Вакцинация
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