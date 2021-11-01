Более 200 грантов выделили на подготовку учителей физкультуры в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о выделяемых по специальности «Физкультура и спорт» грантах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подготовка педагогических кадров по специальности «Физическая культура и спорт» осуществляется 40 вузами страны», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на 2021 – 2022 учебный год на подготовку учителей физической культуры и спорта выделено всего 249 грантов, в том числе на подготовку с высшим образованием – 202 гранта, на подготовку магистрантов – 40, на обучение в докторантуре – 7.

«В соответствии с Классификатором направлений подготовки кадров с 2019 года образовательные программы разрабатываются вузами самостоятельно. На сегодняшний день актуализированы образовательные программы всех направлений подготовки кадров, в том числе по физической культуре и спорту», - заключил зампремьера.



