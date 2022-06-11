Более 200 древних городищ расположено на территории Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области растет число туристических объектов, разрабатываются новые туристические маршруты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Развитие сферы туризма в регионе обсудили на совещании в областном акимате. Руководитель областного управления туризма Жалгас Муртаза сообщил, что только на территории города Тараза расположено 3 448 памятников истории и культуры, из них 25 объектов республиканского значения, 3 423 памятника местного значения.

«На территории нашей области расположено более 200 древних городищ. В древности, помимо города Тараза, на юге Жамбылской области существовала масса городов. Археологические раскопки, проводимые на их территории, показывают высокий уровень городской культуры того времени», - пояснил спикер.

По словам руководителя ведомства, в регионе растет число туристических объектов, разрабатываются новые туристические маршруты.

«Если в 2019 году количество основных туристических объектов на территории области составляло 37, то сейчас их количество увеличено до 65. Разработано 45 новых туристических маршрутов. Вдоль автомобильных дорог республиканского значения расположено 56 объектов придорожного сервиса, из них 37 объектов привели в соответствие с требованиями Национального стандарта Республики Казахстан, по остальным 19 объектам работы в этом направлении все еще ведутся», - проинформировал Жалгас Муртаза.

Говоря о работе по привлечению в регион туристов, спикер проинформировал о ходе реализации второго этапа по строительству горнолыжного комплекса «Каралма», о строительстве этно-туристического комплекса «Коксай», о создании приложении «Taraz tour» и подготовке кадров в сфере туризма.

«Строительство горнолыжного комплекса «Каралма» необходимо завершить в этом году. Нужно также приступить к строительству визитного центра у мавзолея Айша-биби. На особом контроле также должен быть ход реконструкции комплекса «Тектурмас». Управлению туризма необходимо тесно сотрудничать с предпринимателями для успешной реализации инвестпроектов», - сказал аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Отметим, что Жамбылская область является одним из самых интересных и привлекательных регионов страны с большим количеством древних памятников и потенциалом для развития туризма. Здесь имеется широкий перечень мест, привлекательных для туристов. Это озера Балхаш и Биликуль, ущелья Коксай и Макбал, заповедные места Аксу-Жабаглы, Меркенское нагорье, поймы рек Талас и Шу, экзотика Жуалов, древние святыни Тектурмас и Акыр-Тас, древние мавзолеи Айша-биби, Бабаджа-хатун и Карахан.

В числе находящихся на территории Жамбылской области бесценных памятников минувшей истории называют городище Атлах, место крупнейшего сражения между арабами и китайцами, а также городища Аклахум, Нижний Барысхан. Привлекают туристов живописные урочища Карасай, Тамдысай и Бота-Майнак с петроглифами, а также наскальные изображения урочища Маймак в Жуалынском районе.