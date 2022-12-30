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    Более 200 детей погибли в ДТП в 2022 году

    30 Декабря 2022, 17:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал о мерах по повышению безопасности детей на казахстанских дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нами запущен совместный проект с информационным агентством «BAQ.KZ» «Бала – басты жолаушы», включающий в себя профилактические уроки и тренинги по безопасному поведению детей на дорогах. На уроках полицейские рассказывают ученикам о том, как быть внимательными, чтобы избежать травм на дороге, зачем нужны дорожные знаки и какую функцию выполняет светофор. Проведенные мероприятия широко освещаются в СМИ и на страницах социальных сетей. Это оказывает определенный эффект на детей», - сказал Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК.

    Согласно информации МВД, в текущем году с участием детей зарегистрировано 3 090 ДТП, в которых погибло 232 ребенка, ранены 3 652.

    За последние 5 лет количество ДТП с участием н/летних уменьшилось на 6,8%.

    «Стражи порядка в Петропавловске для 400 школьников организовали просмотр фильмов «Соли и спайсы» и «Дорога в никуда», снятых по заказу полиции. Организовано посещение школьниками и студентами учреждений органов внутренних дел, показ служебных автомашин участковых инспекторов и патрульных. Дети получили массу впечатлений», - отметил представитель МВД.

    «В апреле т.г. проведена акция «Я и мой полицейский», направленная на формирование правовой грамотности несовершеннолетних. Перед началом летних каникул (с 25 апреля до 20 мая) и в преддверии учебного года (с 22 августа по 12 сентября) проведены месячники «Внимание – Дети!», для закрепления у детей навыков безопасного поведения на дорогах», - добавил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ДТП Безопасность МВД РК Дети
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