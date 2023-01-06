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    Более 200 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

    6 Января 2023, 08:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки 211 человек заболели коронавирусом, еще восемь - ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    «На 6 января лечение от КВИ продолжают получать 2 589 человек (–2 410+ и 179 КВИ-), из них в стационарах находится 283 пациента, на амбулаторном – 2 306 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов, на аппарате ИВЛ – три пациента», - говорится в сообщении Минздрава.
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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