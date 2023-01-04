Более 200 человек спасли на автодорогах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области закрыты все трассы из-за сильной метели. За последние сутки сотрудники ДЧС, дорожной полиции и местного исполнительного органа проводят эвакуационные работы по спасению людей, застрявших на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В период с 12:30 часов 3 января в 7-ми районах Карагандинской области на 9-ти участках автодорог из застрявших в снежных заносах 80 легковых автомобилей спасены и доставлены в ближайшие населенные пункты 202 человека, в том числе 43 ребенка. В аварийно-спасательных работах были задействованы силы ДЧС, местной полицейской службы, местных исполнительных органов и дорожные службы. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Также спасатели на высокопроходимой технике эвакуировали трех рожениц из поселка Актау. Женщины были доставлены в город Темиртау.

На территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение. В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (снег, буран, порывистый ветер, ограничение видимости) закрыто движение на 10-ти участках автодорог республиканского значения.

На закрытых участках автодорог организованы посты, где открытия ожидают 167 человек на 80 единицах техники.

Сотрудники ДЧС Карагандинской области настоятельно рекомендуют:

- не выезжать за пределы населенных пунктов;

- не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия;

- по возможности находиться в населенных пунктах, кемпингах, придорожных кафе.

Оперативная информация об изменениях погодных условий и состоянии автодорог доступна в мобильном приложении «Дармен», на официальных страницах ДЧС в социальных сетях.

О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам 112 или (8-7212) 43-36-36, 43-37-37.



Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области







