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    Более 200 человек спасли на автодорогах Карагандинской области

    4 Января 2023, 11:50

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области закрыты все трассы из-за сильной метели. За последние сутки сотрудники ДЧС, дорожной полиции и местного исполнительного органа проводят эвакуационные работы по спасению людей, застрявших на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В период с 12:30 часов 3 января в 7-ми районах Карагандинской области на 9-ти участках автодорог из застрявших в снежных заносах 80 легковых автомобилей спасены и доставлены в ближайшие населенные пункты 202 человека, в том числе 43 ребенка. В аварийно-спасательных работах были задействованы силы ДЧС, местной полицейской службы, местных исполнительных органов и дорожные службы. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

    Также спасатели на высокопроходимой технике эвакуировали трех рожениц из поселка Актау. Женщины были доставлены в город Темиртау.

    На территории Карагандинской области действует штормовое предупреждение. В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (снег, буран, порывистый ветер, ограничение видимости) закрыто движение на 10-ти участках автодорог республиканского значения.

    На закрытых участках автодорог организованы посты, где открытия ожидают 167 человек на 80 единицах техники.

    Сотрудники ДЧС Карагандинской области настоятельно рекомендуют:

    - не выезжать за пределы населенных пунктов;

    - не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия;

    - по возможности находиться в населенных пунктах, кемпингах, придорожных кафе.

    Оперативная информация об изменениях погодных условий и состоянии автодорог доступна в мобильном приложении «Дармен», на официальных страницах ДЧС в социальных сетях.

    О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам 112 или (8-7212) 43-36-36, 43-37-37.


    Фото: пресс-служба ДЧС Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спасение
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