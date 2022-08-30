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    Более 200 человек пострадали при столкновениях в Багдаде

    30 Августа 2022 09:59

    БАГДАД. ANADOLU – КАЗИНФОРМ – В результате столкновений погибли по меньшей мере 15 человек и больше 200 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    Вооруженные столкновения начались в Багдаде из-за заявления шиитского имама Муктада ас-Садра о том, что он уходит из политики. После этого сотни его сторонников пробились в «Зеленую зону» Багдада, где расположены иностранные миссии, и ворвались в президентский дворец.

    Как сообщает агентство, силовики применили огнестрельное оружие и слезоточивый газ, в город введены войска и объявлен комендантский час. Стороны также используют тяжелое вооружение, в том числе минометные снаряды.

    Есть сообщения о пострадавших с обеих сторон.

    Месяц назад в Багдаде тысячи сторонников иракского священнослужителя Муктады ас-Садра уже выходили на акции протеста, которые переросли в столкновения с силами правопорядка, прорыву через баррикады и захвату парламента.


    Фото: www.aa.com.tr
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