Более 20 законопроектов намерены разработать в РК в следующем году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством юстиции на основании предложений государственных органов подготовлен проект плана законопроектных работ Правительства на 2023 год. Об этом сообщил глава ведомства Канат Мусин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр сообщил, что этот план 15 сентября текущего года был одобрен членами Межведомственной комиссии по законопроектной деятельности

«Первоначально проект плана предусматривал разработку и внесение в Парламент 34 законопроектов. В ходе презентации проекта плана 15 ноября текущего года были озвучены основные положения планируемых законопроектов, основания их разработки. Представленный проект плана доработан по замечаниям Администрации Президента», - сказал Канат Мусин.

В частности, как отметил глава Минюста, пересмотрены сроки внесения законопроектов в Парламент, а также исключен ряд инициатив, концепции которых требуют соответствующих обсуждений.

Вместе с тем, дополнительно включены 2 законопроекта по децентрализации в соответствии с поручением Администрации Президента.

«С учетом изложенного, доработанный проект плана предусматривает разработку 24 законопроектов, из которых планируется внести в Парламент в первом полугодии – 13 законопроектов, во втором полугодии – 11 законопроектов», - уточнил Канат Мусин.

Концепции указанных законопроектов одобрены на заседании Межведомственной комиссии.

«Дополнительно хочу отметить, что отдельные законопроекты будут включены в проект плана после одобрения Межведомственной комиссии. К примеру, Бюджетный кодекс, Градостроительный кодекс, проект закона по вопросам масс-медиа и другие», - резюмировал Канат Мусин.



