Более 20 возгораний травы ликвидировали за выходные в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане объявлено штормовое предупреждение. За минувшие выходные спасатели ДЧС ВКО ликвидировали более 20 возгораний травы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

В Восточном Казахстане объявлено штормовое предупреждение. По информации филиала «Казгидромет», 25 апреля на севере, западе, юге области ожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный утром и днем порывы 15-18 м/с. На данный момент в Зайсанском районе при сильном ветре вступили в схватку с огнем охватившем участок Карабулак на предварительной площади 30 га.

«Населению необходимо быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем, не разводить огонь возле домов и усадеб, не сжигать сухую траву, не поджигать камыш. Не бросать из автомобилей, проезжая вдоль дорог непотушенные сигареты, стеклянную тару. Не разводить костры.

В пожароопасный период территории населенных пунктов, организаций, дачных обществ, предприятий своевременно очищать от горючих отходов, мусора, сухой травы.

Особое внимание также уделить безопасному отдыху на природе, примерно 90% таких пожаров происходит по вине человека.

Если вы обнаружили загорание, постарайтесь затушить его самостоятельно на начальной стадии, если не справляетесь, вызовите пожарных по телефонам 101 и 112», - напомнили в ДЧС ВКО.



