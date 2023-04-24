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    Более 20 возгораний травы ликвидировали за выходные в ВКО

    24 Апреля 2023, 21:35

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане объявлено штормовое предупреждение. За минувшие выходные спасатели ДЧС ВКО ликвидировали более 20 возгораний травы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    В Восточном Казахстане объявлено штормовое предупреждение. По информации филиала «Казгидромет», 25 апреля на севере, западе, юге области ожидается ветер северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.

    В Усть-Каменогорске ожидается ветер северо-западный утром и днем порывы 15-18 м/с. На данный момент в Зайсанском районе при сильном ветре вступили в схватку с огнем охватившем участок Карабулак на предварительной площади 30 га.

    «Населению необходимо быть крайне осторожными в обращении с открытым огнем, не разводить огонь возле домов и усадеб, не сжигать сухую траву, не поджигать камыш. Не бросать из автомобилей, проезжая вдоль дорог непотушенные сигареты, стеклянную тару. Не разводить костры.

    В пожароопасный период территории населенных пунктов, организаций, дачных обществ, предприятий своевременно очищать от горючих отходов, мусора, сухой травы.
    Особое внимание также уделить безопасному отдыху на природе, примерно 90% таких пожаров происходит по вине человека.
    Если вы обнаружили загорание, постарайтесь затушить его самостоятельно на начальной стадии, если не справляетесь, вызовите пожарных по телефонам 101 и 112», - напомнили в ДЧС ВКО.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия Погода МЧС Пожар
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