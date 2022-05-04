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    Более 20 ветеранов войны получили по 1 млн тенге в Туркестанской области

    4 Мая 2022, 18:49

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 22 ветерана Великой Отечественной войны получили по 1 млн тенге в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

    В этом году исполнилось 77 лет со дня окончания Второй мировой войны. Суровая война не обошла стороной и казахскую степь. Отсюда на фронт ушли десятки тысяч бойцов, многие из них пали, женщины остались вдовами, а дети - сиротами.

    Вклад в Великую Победу внесли фронтовики и труженики тыла, призванные на фронт из Туркестанской области.

    В регионе проживает 5301 ветеран, а также приравненные к ним лица. 22 из них - ветераны и инвалиды войны. 154 жителя Туркестанской области приравнены к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 5125 человек - труженики тыла.

    В Казахстане проводится выплата единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним гражданам в равном размере, предусмотрена финансовая помощь из местного бюджета.

    Ветеранам ВОВ предоставляется единовременная материальная помощь в размере 1 млн тенге. Граждане, приравненные к участникам и инвалидам ВОВ, в зависимости от категории, получат от 30 до 100 тысяч тенге.

    В преддверии праздника Победы в Туркестанской области на спортивных площадках и в скверах будут организованы воспитательные часы патриотической направленности, встречи, концерты. С участием руководителей и председателей советов ветеранов, общественных организаций, политических партий будут чествовать фронтовиков и тружеников тыла.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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