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    Более 20 тысяч земельных участков ежегодно будут оснащать инженерными сетями

    4 Апреля 2023, 14:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал о ходе реализации поручения Главы государства по удешевлению жилья для жителей приграничных территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях снижения оттока населения из сельских и приграничных территорий планируется в первую очередь создать постоянные рабочие места путем запуска новых производств. Льготное финансирование проектов будет осуществляться из средств, предусмотренных в Фонде промышленности», - сказал Марат Карабаев на заседании Правительства.

    По его словам, в целях решения жилищных вопросов на селе будет запущен механизм субсидирования затрат работодателей, построивших арендные дома для своих работников. Через данный механизм планируется строительство 2855 домов для сельских работников.

    «Кроме этого, в целях стимулирования индивидуального жилищного строительства в сельской местности ежегодно будут обеспечиваться 22 тысяч земельных участков инженерными коммуникациями», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Строительство Жилье Регионы МИИР РК
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