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    Более 20 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг с начала 2023 года

    2 Февраля 2023, 11:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала 2023 года через портал социальных услуг (далее – Портал) порядка 18,4 тысячи лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации (далее – ТСР), 200 – услуги жестового языка, 2 тысячи – услуги индивидуального помощника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

    Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

    На сегодняшний день на Портале зарегистрировано 841 медико-социальное учреждение (отделение), оказывающее специальные социальные услуги, 308 поставщиков ТСР, более 26 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 669 жестового языка и 95 санаторно-курортного лечения.

    Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

    Консультации по пользованию Порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру пять.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минтруда РК Цифровой Казахстан Общество
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