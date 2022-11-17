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    Более 20 тысяч мероприятий провел РОШ в поддержку Касым-Жомарта Токаева

    17 Ноября 2022, 21:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты РК Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч с жителями Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На встрече с избирателями в Алматы руководитель Республиканского общественного штаба Ерлан Кошанов отметил, что с начала избирательной кампании во всех регионах страны прошло более 20 тысяч агитационных мероприятий.

    В Алматы в ходе беседы со студентами в одном из общежитий КазНУ им. Аль-Фараби члены штаба говорили о совершенствовании молодежной политики. Далее сторонники Касым-Жомарта Токаева обсудили с экспертами и политологами блок предвыборной программы, посвященный политическим преобразованиям, повышению эффективности государственного аппарата и защите прав граждан.

    В этот же день состоялась встреча с представителями малого среднего бизнеса. На встрече с творческой интеллигенцией члены РОШ обсудили меры по сохранению исторического наследия, поддержке культуры и развитию отечественного искусства.

    Предвыборная агитация началась 21 октября 2022 года и завершится за день до выборов, 19 ноября. Этот день будет днем тишины. Выборы Президента РК состоятся 20 ноября.
    Выборы Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Касым-Жомарт Токаев
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