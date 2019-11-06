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    Более 20 тысяч человек являются последователями деструктивных идеологий в Казахстане - КНБ

    6 Ноября 2019, 12:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Численность последователей деструктивных религиозных идеологий в Казахстане, по оценкам экспертов, составляет более 20 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель начальника антитеррористического центра РК, полковник КНБ Сергей Швейкин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Значительное их число зафиксировано в Атырауской, Южно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях, городах Алматы и Нур-Султан. В этой связи нашей главной задачей является оздоровление религиозных ситуаций как в наиболее уязвимых регионах, так и в целом в стране», - сказал Сергей Швейкин в ходе форума религиоведов в Нур-Султане.

    «Наиважнейшей задачей перед специалистами в сфере религии стоят криминализация государственной программы по противодействию религиозного экстремизма и терроризма в Республике Казахстан на 2018-2022 годы», - отметил он.

    Как правило, жертвами радикальной пропаганды становятся молодежь в силу несформировавшегося мировоззрения, религиозной безграмотности и юношеского максимализма.

    «В 2008 году были зафиксированы первые факты выезда наших граждан в Афганистан для вхождения в состав группировок, связанных с Аль-Каидой. С 2013 года основной поток туристов Казахстана направился в Сирию и Ирак. За прошедший период всего за рубеж уехали более 800 казахстанских граждан, включая взрослых членов семей. Многие наши граждане там погибли, часть удалось задержать в этих странах и депортировать на родину. Наши граждане присутствуют в основных международных террористических организациях, включая ДАИШ, Аль-Каиду, Союз исламского джихада (запрещенные на территории РК) и другие», - рассказал заместитель начальника антитеррористического центра РК.

    По его словам, подавляющая часть выехавших на джихад граждан Казахстана исповедовали деструктивную религиозную идеологию.

    «Мы ни в коей мере не ставим знак равенства между всеми представителями нетрадиционных религиозных течений и террористами. Среди них есть и умеренно верующие», - добавил С. Швейкин.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Религия
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