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    Более 20 тысяч человек ревакцинировались Pfizer в Алматинской области

    4 Апреля 2022, 14:23

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области против коронавируса ревакцинировались 277 716 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона сообщили, что на 4 апреля, всего первым компонентом привито 1 020 431 человек, или 85,1%. Вторым компонентом - 947 524 тысяч человек, или 79%.

    «В Балхашском, Аксуском, Карасайском районах и городах Текели, Капшагай завершена вакцинация первым компонентом», - отметили в ДСЭК.

    Также в области первый компонент вакцины Pfizer получили 125 162 человека, в том числе 103 006 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, 16 972 женщин в период лактации, 4396 беременных и 788 остальных лиц. Второй компонент получили 105 372 человека. Среди них 87 031 подросток, 14 561 женщина в период лактации, 3677 женщин во время беременности и 103 других лиц.

    277 716 человек прошли курс ревакцинации, из них 257 136 получили вакцины Sinopharm и QazVac, 20 580 человек вакцинированы Pfizer.

    Отметим, вакцинации Pfizer подлежат лица от 12 лет и старше.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Регионы Казахстана Общество Коронавирус в РК Вакцинация
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