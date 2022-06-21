Более 20 тыс. ученических мест планируют создать в новом учебном году в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние три года в столице построили 34 школы и создали 70 тыс. ученических мест. В новом учебном году планируется создать еще 20 тыс. Об этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на в Instagram, передает МИА «Казинформ».

С учетом ежегодного роста населения растет спрос на социальные объекты, в том числе учебные заведения. Для того чтобы планомерно обеспечивать ученическими местами и снимать нагрузку на существующие школы, необходимо ежегодно строить не менее 10 школ. За три года построили и ввели в эксплуатацию 34 школы. Данные учебные заведения позволили создать 70 тыс. ученических мест.

«Во время объезда ознакомился с ходом строительства ряда школ. К примеру, две школы по пр. Улы дала и по ул. 187, 18/4 (район Сарыарка).

Особенностью школы № 65 (район Сарыарка) является то, что здесь имеется инклюзивное обучение. Здесь обучаются дети с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата. Всего же здесь обучаются свыше 3 тыс. учащихся, что уже превышает мощность учебного заведения», - сообщил аким.

Для того чтобы увеличить мощность данной школы, рядом приступили к строительству нового корпуса. Новый корпус позволит создать еще 1 тыс. 200 ученических мест (в две смены).

«Школа, которая расположена в районе Есиль (пересечение пр. Ұлы Дала и ул. № 39»), считалась долгостроем, так как недобросовестный застройщик не смог выполнить свои обязательства. С ним мы расторгли договор, строительство школы сдвинули с мертвой точки. Данную школу планируем достроить в текущем году. Она позволит создать 2 тыс. 400 ученических мест (в две смены)», - написал Алтай Кульгинов .

По словам акима, в новом учебном году (2022-2023 гг) планируется создать с учетом двухсменного обучения еще свыше 20 тыс. ученических мест.