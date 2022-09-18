Более 20 тыс. тонн дизельного топлива предусмотрено для карагандинских аграриев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Во время осенне-полевых работ отгрузка дизтоплива в адрес сельхозтоваропроизводителей приоритетна. Об этом сообщил министр энергетики Болат Акчулаков во время рабочего визита в Карагандинскую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Болат Акчулаков, деятельность министерства сосредоточена на таких стратегических направлениях, как нефтегазовая и энергетическая отрасли. Что касается реформирования рынка горюче-смазочных материалов, принят ряд мер. Например, для обеспечения прозрачности в сфере производства и распределения нефтепродуктов министерство намерено исключить из рынка непродуктивных посредников, которые имеют высокую маржинальность, при этом не имеют нефтебазы на праве собственности и не участвуют в распределении ГСМ в отдаленные регионы и социально-значимым предприятиям. Также в Минэнерго издали приказ по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автотранспортом до конца года. А во избежание дефицита дизельного топлива выработали дифференциацию цен. Дизтопливо для граждан при предъявлении водительских прав отпускается до 100 литров, при предъявлении техпаспорта на грузовой, специальный автотранспорт до 300 литров заливают по цене 230/260 тенге. Свыше установленного объема и для транзитного транспорта цена составит 450 тенге за 1 литр.

Еще один актуальный вопрос затронул Болат Акчулаков во время визита. Министр энергетики проинформировал карагандинцев о поставке дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям для проведения осенне-полевых работ.

«На сегодня для своевременного и стабильного проведения осенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей страны уже выделено более 423 тыс. тонн дизельного топлива по цене 222 тыс. тенге/тонна на нефтеперерабатывающих заводах (184 тенге/литр), что ниже розничных цен в среднем на 15-25% в разных регионах. В том числе, для Карагандинской области предусмотрено 20,7 тыс. тонн дизельного топлива. На текущий момент отгрузка дизтоплива в адрес сельхозтоваропроизводителей осуществляется приоритетно», - отметил Болат Акчулаков.

Помимо этого, в Минэнерго намерены провести реформирование рынка поставки дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей. Для этого планируется создание базы данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с указанием контактных данных, общей площади посевных земель, потребности в ГСМ, внедрить электронно-информационную систему для распределения топлива, что позволит сельхозпроизводителям самостоятельно покупать нефтепродукты на нефтебазах или у ресурсодержателей.

Также 20 июля были внесены изменения в типовые правила биржевой торговли, позволяющие не допускать резких скачков цен при биржевых торгах.





Фото из открытых источников





