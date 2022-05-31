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    Более 20 тыс. га сельхозугодий вернули государству в Атырауской области

    31 Мая 2022, 08:27

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области с начала года государству возвратили 21552,25 га сельхозугодий. Об этом стало известно на совещании по вопросам контроля за неиспользуемыми пастбищными угодьями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во встрече приняли участие председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Мурат Темиржанов, представители местных исполнительных органов и аграрии региона.

    «Главная причина нашего визита заключается в содействии решению проблемных вопросов в сфере сельского хозяйства. В соответствии с поручением Главы государства по земельным участкам на первом месте стоит рассмотрение вопроса возврата земель, не используемых в сельскохозяйственных целях. Нам важно быть осведомленными, как в регионах идет работа по возврату земель, а также как ведется их освоение», - сообщил руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель Комитета по управлению земельными ресурсами Айдос Абдрахманов.

    С начала года в Атырауской области государству возвращено 23 земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 21552,25 га.

    «Городским, районными отделами земельных отношений проведена инвентаризация, в результате которой данные по 75 неосвоенным земельным участкам направлены в Комитет по управлению земельными ресурсами. В этом году также предстоят внеплановые проверки использования земель», – сказала руководитель областного департамента по контролю за земельными ресурсами Галия Курманова.

    На совещании аграрии подняли волнующие их вопросы, в том числе касающиеся и земельных отношений.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Минсельхоз Сельское хозяйство Регионы Казахстана Общественный контроль МИОР
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