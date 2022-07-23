Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Более 20 семей получили долгожданные квартиры в Караганде

    23 Июля 2022, 09:46

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня 25 семей из числа очередников и вкладчиков «Отбасы Банка» стали обладателями собственных квадратных метров. Карагандинцы получили жилье в доме 26/3 на улице Б. Момышулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Квартиры люди ждали долго. Строительство этого дома началось в 2013 году, но затянулось из-за признания подрядной организации банкротом. Затем был новый конкурс и определение новой строительной компании. И вот 16-этажный дом наконец достроен.

    В прошлом году была завершена и заселена первая блок-секция. Пришла очередь второй.

    Лаура Ихсанова оказалась в числе первых 25 счастливчиков. В очереди на получение жилья женщина состояла с 2011 года. В 2017-м она подала документы на участие в программе «Развитие регионов – 2020».

    «Желаю, чтобы у каждого было свое жилье, чтобы государственные программы по доступному жилью исполнялись вовремя. Я просто очень счастлива! Теперь мы с дочерью будем жить в собственной двухкомнатной квартире», – поделилась Лаура Ихсанова.

    Во дворе дома запланировано комплексное благоустройство – детские игровые площадки, парковочные карманы, асфальтирование, освещение и т. д.

    На сегодня из 96 квартир заняты только 25, а на остальные начат прием документов по направлению «Жилье для всех категорий населения» по линии «Отбасы Банка».

    Участвовать в получении квартир по указанному адресу в рамках программы «Развитие регионов – 2020» могут лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, пенсионеры по возрасту, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия, кандасы, лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, многодетные и неполные семьи, государственные служащие и работники бюджетных организаций.

    Срок приема документов – с 27 по 29 июля 2022 года. Адрес: г. Караганда, пр. Н. Назарбаева, 39, фронт-офис OPEN KARAGANDA (здание городского акимата).

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Жилье Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 400 тыс. туристов посетили места отдыха Карагандинской области в прошлом году
    Мужчина совершил суицид в Караганде
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Жилищную программу для молодежи планируют расширить в Костанайской области
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане