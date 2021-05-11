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    Более 20 родителей наказали за ночные прогулки детей в Шымкенте

    11 Мая 2021, 21:21

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Более 20 родителей привлечены к ответственности в праздничные дни за ночные прогулки детей в Абайском районе города Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Инспекторы отдела ювенальной полиции МПС управления полиции Абайского района ДП г. Шымкента в целях защиты детей от опасных случаев, которые могут возникнуть при их нахождении в ночное время на улице, ежедневно проводят ночные рейдовые мероприятия. В случае выявления несовершеннолетних, находящихся ночью вне жилища без сопровождения родителей, в отношении их законных представителей применяются соответствующие административные меры.

    Так, в ходе ночных рейдов в период праздничных дней с 7 по 10 мая по Абайскому району в отношении 21 гражданина применены меры по статье 442 КоАП РК «Нахождение несовершеннолетних в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей».

    Лицам, не достигшим 18 лет, запрещается находиться вне дома в ночное время без сопровождения законных представителей. А именно: в развлекательных заведениях – с 22:00 до 6:00, вне жилища – с 23:00 до 6:00. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в это время ребенок должен находиться с законным представителем, т.е. с родителем, усыновителем, опекуном, приемным родителем, или другим заменяющим их лицом.

    При задержании в ночное время несовершеннолетнего доставляют в отделение полиции, где устанавливается его личность и уведомляются родители. При этом, если он был задержан в развлекательном заведении, то родителям будет наложен штраф в размере 3 МРП. Если задержание произошло на улице, то на первый раз будет вынесено предупреждение. Однако повторная встреча со стражами порядка повлечет за собой штраф в размере 7 МРП.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Шымкент
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