Более 20 пропавших лошадей вернули владельцу жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Профилактику скотокрадства проводят жамбылские полицейские, выявляя факты кражи скота, а также нарушения правил выпаса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, 19 декабря в Таласский районный отдел полиции обратился 33-летний житель города Тараза с заявлением о пропаже 22 лошадей с вольного выпаса на территории Таласского района. Общая сумма ущерба составила 12 млн тенге.

По факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 188-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

«Дело осложнилось тем, что заявитель не сразу обратился в полицию, а на протяжении пяти дней вместе с родственниками проводил самостоятельные поиски. Для розыска табуна полицейские создали пять мобильных групп, было задействовано пять служебных машин. В результате оперативно-розыскных мероприятий в течение суток удалось найти всех лошадей. Оказалось, что они паслись в 25 - 30 километрах от места выпаса», - пояснили в ведомстве

Полицейскими было установлено, что лошадей никто не похищал. Ушедший с вольного выпаса скот долгое время оставался без присмотра.

«Напоминаем, что за нарушение правил выпаса владельцы домашних животных привлекаются к ответственности. Скот пасти нужно в специально отведенных местах и под постоянным контролем, необходимо нанимать пастухов. Ведь в большинстве случаев скот крадут именно с неохраняемых пастбищ. Владельцы домашних животных, оставляя их на выпасе без присмотра, порой узнают о пропаже скота довольно поздно. Такие преступления важно раскрывать по горячим следам», - сказали полицейские.

В ведомстве отметили, что оставленный без присмотра скот нередко является причиной дорожно-транспортных происшествий.

По данным департамента полиции Жамбылской области, по итогам 11 месяцев 2022 года на территории области, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, регистрация краж скота снизилась на 31,3% (с 131 до 90 фактов), а раскрываемость увеличилась с 48,8% до 55,2%. За скотокрадство арестовано 8 преступных групп и 71 человек.

Как сообщалось ранее, в рамках республиканского оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад» на территории региона только за три дня оперативно было раскрыто 15 фактов скотокрадства, задержаны члены четырех преступных групп, украденный скот возвращен владельцам. С начала года в результате нарушения правил выпаса животных на республиканских автодорогах произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли, 28 получили различные телесные повреждения. Департамент полиции Жамбылской области предупреждает, что оставление скота без присмотра ведет не только к кражам, но и к гибели людей.

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