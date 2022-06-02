Более 20 пришкольных лагерей начали работу в селах Павлодарского района

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Тысячи сельских детей в Павлодарском Прииртышье оказались на мероприятиях в честь праздника: открытии игровых площадок и лагерей, конкурсе рисунков, турнире по национальным играм и многих других, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всех учреждениях Павлодарского района прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня защиты детей. Фестивали детского творчества, красочные театрализованные представления, спортивные мероприятия, конкурсы рисунков, веселые аниматоры, сладкие угощения и многое другое в этот день было организовано для ребят», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

На торжествах в селах Павлодарского района побывали больше 1 500 школьников.

По традиции 1 июня в здешних населенных пунктах распахнули двери 22 пришкольных лагеря. Пришкольные лагеря будут посещать 1 800 детей.

В Павлодарском районе для любителей спорта устроили национальные спортивные игры, веселые старты, а для любителей творчества – мастер-классы по плетению бисером, вязанию, выжиганию по дереву, конкурс рисунков на асфальте.

Для воспитанников яслей-сада села Розовка кульминацией праздника стало открытие детской площадки.

На стадионе ДЮСШ состоялся турнир по мини-футболу с участием 80 ребят. В Щербактинском районе главное праздничное мероприятие «Baqytty balalyq saq» состоялось на площади у районного ДК. Для ребят были организованы алтыбакан, различные спортивные соревнования, сладкие призы и мороженное. В селе Шарбакты открылась детская игровая площадка. Дети за успехи в учебе, спорте, общественной жизни награждены грамотами, дипломами, благодарственными письмами, а также сладкими призами.

Праздник в Павлодарской области проходит во всех трех городах и десяти районах региона.